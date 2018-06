Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «The Generi? Una serie del genere non si era mai vista». Gioca con le parole Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda, nei panni di un nuovo stravagante personaggio: Gianfelice Spagnagatti, protagonista di un’odissea surreale tra i generi cinematografici, dal western al fantasy, dall’horror alla commedia sexy. Otto puntate, in onda su Now Tv e Sky on demand.«È uno che sta sempre a casa, comodo sul suo divano, a fare recensioni di film per giornali improbabili tipo Cinemino amico mio e Tuttocane. Non si mette mai in gioco, felice di restare nella sua comfort zone, finché un giorno la vita non lo mette di fronte a una magia: diventare protagonista dei film che guarda».«A ogni episodio dovrà superare una prova, vincendo così le sue paure, i suoi blocchi psicologici. Quelli che oggi abbiamo un po’ tutti noi».«Sì, lui interpreta Pierino nell’episodio della commedia sexy. In pratica è nel ruolo di se stesso».«Quello sui supereroi, gli Avanzers. Una squadra di disagiati: dovevano essere dotati di super-poteri per un esperimento genetico fatto su bambini degli anni 80 dalla Regione Lazio, ma i soldi sono finiti e così sono rimasti dimezzati».«C’è uno che si può teletrasportare, ma solo fino a Bitonto, un altro che ha solo un braccio invisibile...».«Direi l’horror. Mi attira fin da quando, a sei anni, sono stato traumatizzato da Profondo rosso di Dario Argento. Nella serie, però, ho pescato soprattutto dai luoghi comuni di saghe americane tipo Venerdì 13 e La Casa».«È successo per caso. Facevo i miei primi sketch per Mai dire Gol e molti finivano su YouTube, che era nato proprio in quel momento. Ho visto che la cosa poteva funzionare e ho iniziato a lavorare anche per il web. Così mi sono ritrovato a essere il primo...».«Il web è un pozzo senza fondo, ci si può trovare tutto. La tv generalista fatica a stare al passo. Per questo sono andato su Sky!».«Mi piacerebbe proprio fare uno spin-off sull’episodio dei supereroi. Oppure un film horror, magari con elementi comici. In Italia non se ne vedono molti».«Ciprì e Maresco e Garrone sono i miei idoli in Italia. E poi Robert Zemeckis, il regista di Ritorno al futuro».