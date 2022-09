Ma quante belle facce da spot. Ecco i vincitori del Premio

Presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolta la seconda edizione del PREMIO FACCE DA SPOT, realizzato da Idal Group, ideato da Graziano Maria Scarabicchi e Maximiliano Gigliucci, organizzato e prodotto da Buuuball Off Colors, dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo oggi sempre più testimonial di campagne pubblicitarie commerciali, istituzionali e sociali.

Una giuria qualificata composta dal presidente Maurizio Costanzo insieme con Luca Argentero, dal produttore Andrea Mazzoni (Ballandi Multimedia) e Lorella Ridenti, ha selezionato e premiato attori e personalità dell’intrattenimento audiovisivo (fra i quali Simona Ventura, Serena Autieri, Neri Marcorè, Ricky Tognazzi, Marisa Laurito, Massimo Lopez, Gabriele Mainetti, Ciro Priello & Fabio Balsamo, Anna Falchi, Paolo Conticini, Rossella Brescia, Stefania Orlando, Emanuela Folliero, Ascanio Pacelli e famiglia).

Il premio facce da spot 2022, nella categoria talent, è stato assegnato a Giovanna Goglino e Simone Finotti, volti noti ed eclettici di molti spot televisivi. Come direttore della fotografia è stato premiato Daniele Ciprì e per il make up Simone Belli, considerato il guru della star.

Paolo Bonolis, Flavio Insinna, Bruno Pizzul, Filippo Magnini sono alcuni degli artisti che hanno ricevuto il premio e che attraverso la proiezione di contributi audiovisivi hanno ringraziato pubblico, giuria e organizzatori.

L’evento è stato patrocinato dal MIC, Regione Lazio, Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale, Roma Lazio Film Commission e SIAE), e presentato dai giornalisti Pino Strabioli e Monica Marangoni.

Atac, il partner mobility, ha realizzato un biglietto esclusivo con il nome di ogni premiato. Momento molto atteso, l’assegnazione di tre vacanze offerte dall’A.D di Veratour Stefano Pompili. I vincitori Simona Ventura, Massimo Lopez e Neri Marcorè.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA