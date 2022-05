Lunedì 16 maggio la finalissima di iBand con i giovani protagonisti della sfida

Lunedì 16 maggio su Mediaset Infinity sarà disponibile la finalissima di iBand, il nuovo format condotto da Claudio Guerrini e Crisula Stafida, nato da un'idea di Bruno Frustaci, con la direzione artistica di Vincenzo Sorrentino.

Dopo il grande successo delle 15 puntate ‘challenge’ che hanno ottenuto milioni di visualizzazioni, finalmente sarà visibile la finalissima con le dieci band finaliste (90 in gara) selezionate dalla super giuria composta da Jimmy Sax, che si esibirà dal vivo riproponendo i suoi grandi successi e gli amatissimi cantanti Fiordaliso e Marco Carta.

IBand è un format che da vita al grande sogno di tanti giovani, con la speranza di vincere la sfida e, magari, affermarsi con i propri brani originali per portare in tour la propria identità musicale, di fronte agli applausi della platea. Il vincitore avrà, infatti, la possibilità di produrre una sua canzone e di aprire uno dei tanti concerti internazionali di Jimmy Sax.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 12:29

