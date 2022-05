Lulù Selassiè a Verissimo: «Manuel Bortuzzo è l’amore della mia vita e penso che anche lui sia innamorato»

«Penso tutto il giorno a Manu: sono triste». Occhi rossi e lucidi, parole rotte dall’emozione trattenuta con sforzo fino alla fine quando le lacrime irrompono sul viso. Lulù Salassié torna a Verissimo e racconta la sua verità sulla fine della relazione con Manuel Bortuzzo. Ma soprattutto ribadisce ancora una volta l’amore che prova per quel ragazzo che si era innamorato di lei «per come era veramente». A Silvia Toffanin che le chiede se è ancora innamorata di Manuel l’ex concorrente del Grande Fratello Vip risponde senza remore: «Sì sono ancora innamorata. Spero che cambi idea, perché quando stai con una persona e fai progetti è perché pensi di aver trovato l’amore della tua vita. Volevamo costruire un futuro insieme». Non solo, Lulù è convinta che il sentimento sia ricambiato. Nonostante non si vedano dal 25 aprile Lulù ha intravisto qualcosa nello sguardo di Manuel durante l'intervista del ragazzo proprio a Verissimo la scorsa settimana: «Penso che provi ancora amore per me, perché lo conosco. Anche se non lo dirà mai».

La separazione ha lasciato un profondo malessere nella principessa. «Penso tutto il giorno a Manu. Sono triste, cerco di pensare a me stessa e al mio lavoro, insieme alla mia famiglia che mi dà molto amore e affetto, cerco di distrarmi ma è normale che senta la sua mancanza». Ma quali sono stati i motivi della fine del rapporto con Bortuzzo? «Gli ultimi giorni stavamo benissimo, non è vero che provava a farmi capire che stava per lasciarmi. Stavamo litigando per delle cose stupide, per delle foto che avevo fatto. Ma non credo sia stato lui, è geloso sì ma nel giusto, non mi sembrava un pensiero nato da lui. Non abbiamo mai litigato per cose gravi» ha spiegato Lulù. E sulle critiche che Manuel le aveva rivolto sul venirsi incontro? Lulù non capisce e spiega: «Abbiamo uno stile di vita tranquillo, stavamo molto a casa insieme. Non c’è stato nessun problema, mai litigato».

«Dal 25 aprile non parlo più con Manuel. Spero di rivederlo e che ci sia un qualcosa tra di noi, ma se non dovesse accadere spero che lui sia felice e realizzi i suoi sogni anche senza di me». Cosa vorrebbe che Manuel sapesse? «Vorrei dirgli - spiega Lulù - che spero di incontrarlo per parlarci come due persone che si sono amate molto. Gli vorrei dire che rimarrà sempre nel mio cuore come l’amore della mia vita e spero che sia felice con me o senza di me. Manuel è stato un grande amore e soprattutto spiega Lulù è stata la prima volta che mi sentivo così tanto amata: avevo trovato una persone che mi accettava per quella che sono. Sarò disponibile per lui sempre.

Manuel nell'intervista aveva fatto riferimento anche a una Lulù diversa "scoperta" fuori dalla casa del Gf Vip. «Non so se qualcuno abbia parlato con lui e gli ha detto qualcosa su di me. Ma non è partito da lui, lui non è così» ha commentato la principessa. All'inevitabile domanda sulla famiglia di Manuel, Lulù risponde: «Non c’era vento a favore da parte di alcune persone. Sui social ho visto che certe persone esprimevano giudizi non positivi e quindi non mi sono sentita a mio agio. Li ho visti pochissime volte, più una persona rispetto alle altre. Da parte mia sono felice che la mia famiglia l’abbia accolto da subito: per mia mamma Manuel era come un figlio».

