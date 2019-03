Luke Perry, la figlia 18enne insultata sui social: «Non passerò le notti a piangere perché lo vuole internet»

- Sono stata criticata per il mio linguaggio, per il mio guardaroba, è stato un processo al lutto».







In pochi la conoscevano prima che suo padre, Luke Perry , morisse lasciando un vuoto in una generazione di ragazzini, quella degli anni ’90 cresciuta con. Lei negli anni ’90 non era nemmeno nata:, figlia di Luke, ha 18 anni e dopo la morte del padre ha dovuto fare i conti con gli haters.Lo ha raccontato in un post su Instagram, corredato da un selfie: già un paio di giorni fa aveva postato un’altra foto con, il celebredella fortunata serie tv, in cui ringraziava tutti per il supporto. «Da quando mio padre è morto ho ricevuto molta attenzione online, per la maggior parte positiva, ma le persone non sono tutte belle - ha scritto nel postcontinua - che non ho chiesto io questa attenzione, non ho chiesto di essere messa sotto questi riflettori virtuali. Ho 18 anni e ho il diritto di vestirmi come una squillo o di imprecare come un marinaio. Continuerò a ridere e sorridere e vivere normalmente la mia vita: sì, sono triste e addolorata per ciò che è successo a mio padre, è la cosa peggiore che mi sia mai capitata. Ma non mi siederò in una stanza a piangere solo perché lo vuole internet: e se aveste davvero conosciuto mio padre sapreste che non lo vorrebbe nemmeno lui».