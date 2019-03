Luke Perry, ictus devastante. Le parole di Steve di Beverly Hills 90210

di Emiliana Costa

Luke Perry

Ultimo aggiornamento: 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sugli ultimi aggiornamenti. L'attore americano, noto a tutti per il suo personaggio di Dylan in Beverly Hills 90210, sarebbe ancora in condizioni molto gravi. Come riporta il sito americano Tmz, potrebbe essere in coma farmacologico o sedato, dopo il forte ictus di mercoledì scorso. Intanto, sui social continua ad arrivare l'affetto dei fan e dei colleghi., alias, è la volta di, ovvero Steve.ha postato una tenera immagine suche lo vede ritratto, probabilmente ai tempi della serie evento.accompagna lo scatto: «Non ci sono parole per spiegare cosa sente il mio cuore dopo aver ascoltato la notizia scottante. Preghiamo tutti per un recupero veloce».E i tanti fan si uniscono alla sua preghiera: «Forza Dylan!».