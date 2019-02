Luke Perry di Beverly Hills colpito da un ictus: 'Dylan' ricoverato d'urgenza

di Simone Pierini

, attore famoso per il suo ruolo diè statoed è stato. La notizia arriva nel giorno dell’annuncio di sei nuovi episodi della serie tv cult degli anni 90. A dare il triste annuncio è il magazine Tmz che riporta come l'attore americano sarebbe stato colpito da un grave ictus mercoledì mattina.Luke Perry era nella sua abitazione di Los Angeles quando è arrivata la chiamata al 911. Subito soccorso, è stato trasportato nell'ospedale più vicino, ricoverato d'urgenza e tenuto sotto stretta osservazione. Al momento non ci sono aggiornamenti sulla sua condizione. I fan pregano per lui. Negli anni 90 il suo ruolo di "bello e impossibile" nel personaggio di Dylan aveva fatto innamorare tantissime ragazze così come avevano appassionato le sue relazioni con la mora Brenda Walsh e la bionda Kelly Taylor.