Favoloso, l'accusa choc del padre di Luigi a Nina Moric

Domenica Live lite tra Floriana Secondi e Paola Caruso: «Vedevi un altro...»

Domenica 26 Gennaio 2020, 18:26

Domenica Live torna occuparsi del “caso” di: in studio, il padre e la zia del giovane che contestano le accuse di. La Moric ha denunciato Favoloso, dicendo di essere stata colpita da lui più volte. La stessa sorte, nel suo racconto, sarebbe toccata al figlio.che difende il figlio ed esclude che possa aver colpito il figlio di Nina Moric. «Con mio figlio c’è sempre stato un dialogo quotidiano, se c’è stata qualche colluttazione con Carlos, è avvenuta per evitare situazioni peggiori. So esattamente come sono passati quei 15/20 giorni di ottobre prima della partenza di Luigi. Io non so se lui vorrà dirlo, io glielo sconsiglio, quelle cose vanno dette nei posti giusti. La presunta violenza sul figlio è accaduta a fine ottobre ma prima di quella presunta violenza ci sono stati dei giorni particolari ce spiegano tutto».e che anzi si siano verificati episodi contrari a quelli denunciati dalla Moric.«Nel 2016 Luigi è venuto a casa, aveva un taglio sulla mano, ho pensato subito a Nina, lui ha detto che si era tagliato da solo. Noi abbiamo vissuto con loro, non sono mai stati una coppia violenta, Sarà accaduto un episodio, non è violenza reiterata».è un personaggio inaffidabile lo dimostra la sua storia televisiva, anche nella storia giudiziaria ha fatto tante denunce a vuoto, Basta andare nella sua casa er capire che personaggio è. Ci sono voci che dicono il contrario, mi è stato detto che lui è stato ferito da lei con un coltello. È lui la vittima, è lui che le prende, non lo dice perché è ancora innamorato di lei. Racconto queste voci perché hanno confermato i miei sospetti».«Un mio contatto mi ha detto che ogni tanto Luigi lo chiamava e diceva: “Questa è impazzita”. Noi non siamo stati mai tranquilli». Aggiunge la zia: «Io sono stata più tranquilla quando è scappato ed è uscito da quella casa. I cinque anni della loro storia sono stati un inferno per me. Non posso dire che quel taglio lo abbia fatto Nina al 100% ma ci sono tante cose e voci che ci portano a dubitare delle accuse di violenza mosse da Nina. Uno spintone non è violenza».