Lucilla Agosti a Verissimo: «Molestata a 12 anni da un 50enne, questa è pedofilia»

Lucilla Agosti presenta il suo primo libro a Verissimo e si racconta a 360 gradi. Oggi ha tre figli, ma prima ha avuto degli aborti spontanei. «Mi sentivo una bara», le parole dell'attrice e conduttrice radiofonica, che svela anche un aneddoto infelice di quando aveva 12 anni. «Ero in barca con una mia amica e c’era un amico di suo papà che mi diede fastidio in maniera inequivocabile, usando parole sessualmente esplicite, fortissime, che non si possono ripetere a quest'ora. Un 50enne, questa è pedofilia».

Lucilla Agosti a Verissimo

«Ricordo - continua - che mi aveva anche portato nella parte bassa della barca per offrirmi un succo di frutta e lui si aprì una birra. Rammento che scappai subito... I miei genitori non mi hanno più fatta andare, ma decisero di non dire nulla al papà della mia amica perché avevano paura che io non fossi creduta. Questo è un ricordo molto netto». Da bambina è stata molto felice, poi ha smesso di essere spensierata: «Ero vivace, poi sono diventata più complessa, forse già dalle elementari. Alcune mamme delle mie amiche mi dicevano che non sono mai stata una bambina del tutto serena, ho sempre avuto una patina di pensiero. Perché? Non lo so, forse è una questione di carattere, di predisposizione. Non sono mai stata una donna leggera».

Lucilla Agosti e il Covid

La 42enne ha avuto il Covid a ottobre: «Mi sono autoisolata per evitare che i miei bambini lo prendessero e sono stata a casa mia, sul lago, da sola per un mese. Sono stata male, è stato come una grossa influenza. La cosa peggiore sono stati gli strascichi che l’infezione mi ha lasciato».

Sul suo primo libro dal titolo “Se esplodi fallo piano” parla della crisi di coppia. La protagonista è Carla, moglie di Filippo e mamma di due figli, chiamata ad un certo punto a prendere in mano la sua vita ed i suoi desideri e a ricomporre i pezzi della sfera familiare che rischia di andare letteralmente in frantumi.

