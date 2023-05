Luciana Littizzetto, l'ultima lettera a Che tempo che fa con frecciatina a Salvini: «Bello ciao»

Luciana Littizzetto ieri ha dato il suo addio alla rete pubblica con una lunga lettera. Letta a chiusura dell'ultima puntata di Fabio Fazio e di Che Tempo Che Fa, Lucianina non si è risparmiata. Pur mantenendo toni pacati, non si è smentita e ha usato la sua comicità tagliente per lanciare una frecciatina a Matteo Salvini. «Bello ciao», conclude Luciana Littizzetto. La frase è un riferimento al modo omonimo con cui il Ministro ha salutato lei e Fabio Fazio dalla Rai.

Ascolti Tv 28 maggio 2023, Fabio Fazio chiude in bellezza tra gli applausi

Rita Dalla Chiesa: «Epurazione Rai, fuori tutti e dentro gli amici degli amici? Niente di più vergognosamente falso»

La lettera di Luciana Littizzetto

"Cara Rai, restiamo amici. Chissà magari un giorno ci ritroveremo, spero in un’Italia un po’ diversa, un’Italia dove la libertà sia preservata, dove il dissenso sia sempre leale. Un’Italia dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco - legge Luciana Littizzetto durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa -. Non dimenticare che il servizio pubblico è di tutti, di chi la pensa come chi governa, di chi la pensa al contrario.

Poi conclude con la frecciatina a Matteo Salvini e saluta il pubblico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA