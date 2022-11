Lucarelli contro Viviani de Le Iene, risponde la moglie Liudmilla Radchenko: «Spari m*** per far parlare di te»

Selvaggia Lucarelli da giorni sta sottolineando come l'operato di Matteo Viviani de Le Iene possa essere stato lesivo per il 64enne di Forlì che si è suicidato dopo aver spinto al suicidio un altro ragazzo. La giornalista, che da tempo discute il modo di fare giornalismo di alcuni inviati del programma ha sostenuto che Le Iene facciano servizi vendicativi e a volte lacunosi dal punto di vista delle prove.

Matteo Viviani è finito quindi nel mirino della Lucarelli, ma non solo, visto che dopo il servizio e i fatti di cronaca successivi, la procura ha aperto un fascicolo e ora indaga per istigazione al suicidio: «La tv usata come manganello sui detrattori, da sempre. È per questo che quello che è accaduto in questi giorni – il suicidio di un uomo di 64 anni – protagonista di una brutta storia di catfishhing ai danni di un 24enne che in seguito si è tolto la vita – dopo un servizio di Matteo Viviani e Marco Fubini – non stupisce affatto». Sono queste le parole conclusive della Lucarelli in un lungo post in cui attacca, appunto Viviani e il metodo de Le Iene.

Una polemica che è cresciuta di giorno in giorno, sulla quale ha voluto dire la sua anche Liudmilla Radchenko, la moglie di Matteo Viviani: «Cara Selvaggia Lucarelli, non vedevi l’ora di rovesciare una secchiata di M su mio marito vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te! Tanto è questo il tuo pane, tu VIVI di questo, altrimenti il tuo “personaggio squallido” non avrebbe nessun senso. Ma veramente, chi sei, tu? Buah (emoticon degli escrementi, ndr). Matteo Viviani è uno che si batte per la giustizia, alza il c*lo e VA a fare le indagini, si impegna a salvare le PERSONE, vite in difficoltà (vi ricordate tutti di Alice, Marica, Camilla, Natan), fa beneficenza, spende il suo TEMPO personale per dare supporto. Lui è l’uomo più corretto e affidabile di questa Terra. Però nessuno loda il “bene” e tanti hanno voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto.

Blu Whale? Ci sei andata in fondo, oltre a stare a casa affondata nelle tue cattiverie e nel tuo veleno, digitando i tasti? Tu, che sei la “regina della Tv- spazzatura”, cosa hai fatto veramente di buono per questo mondo oltre a sparare la m**da. Perché se non lo facessi saresti INUTILE oltre a essere DISOCCUPATA».

Un post molto aggressivo e con toni duri a cui la Lucarelli ha risposto con fermezza: «Ciao Ludmilla, ma se sono tutte queste cose brutte (magari lo deciderà un giudice eh), perché mi inviti alle tue mostre dicendomi che avresti piacere al di là degli scontri con tuo marito?». La replica poi della Radchenko: «Infatti ora ti cancello dal mio elenco! Il veleno non sta bene nel mio mondo a colori!».

