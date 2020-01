Luca Zingaretti, incidente a Roma: investito in scooter da un'auto. Paura per Montalbano

Montalbano, in 35mila per visitare l'ufficio del Commissario a Scicli​

Il popolare attore è stato investito da un'auto in via Cola di Rienzo, nel centro di Roma, ed è caduto a terra. Luca Zingaretti, noto al grande pubblico per il ruolo del Commissario Montalbano, non è andato in ospedale ma è rientrato in taxi a casa sua in buone condizioni. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prati.

Domenica 5 Gennaio 2020, 15:20

