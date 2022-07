Luca Serianni morto, l'omaggio di Rai Cultura con le “Lezioni sulla Divina Commedia”

A partire da questa sera, giovedì 21 luglio, e fino a sabato 23 luglio Rai Cultura ha deciso di rendere omaggio a Luca Serianni, noto linguista e docente universitario italiano, morto oggi a seguito di un tragico incidente avvenuto lunedì scorso a Ostia, con una programmazione ad hoc.

Luca Serianni morto, il linguista era stato investito sulle strisce da un'auto: aveva 74 anni

Luca Serianni morto, l'omaggio di Rai Cultura

Rai Cultura rende omaggio al linguista Luca Serianni, appena scomparso a Roma, riproponendo sei “Lezioni sulla Divina Commedia”, in onda stasera, giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 luglio alle 19.15 su Rai 5. Inoltre verrà riproposta a una puntata di “#maestri” e di “Scritto, Letto, Detto”, la prima in onda venerdì 22 luglio alle 17.50 su Rai Storia, la seconda ancora venerdì 22 luglio alle 11.30 (dopo una prima messa in onda oggi alle 23.10) sempre su Rai Storia.



Protagonisti delle “Lezioni sulla Divina Commedia” - realizzate da Serianni nella cornice della biblioteca dei Lincei e Corsiniana di Roma, per il progetto curato da Isabella Donfrancesco, per la regia di Daniela Mazzoli – sono i canti V e XXX dell’Inferno, VI e VIII del Purgatorio, XX e XXIII del Paradiso con l’obiettivo di accostare a canti di grande presa popolare ad altri più complessi, selezionando alcune tra le pagine più suggestive della Commedia.



Nella puntata di “#maestri” Serianni racconta il rapporto tra Patria e Poesia, di come i poeti, ma non solo, hanno cantato l'Italia, da Dante a Pasolini e fino ai cantautori.

Nella puntata di “Scritto, Letto, Detto”, invece, parla del suo libro “Il sentimento della lingua”, in cui sono evidenziati alcuni passaggi centrali della sua attività di grammatico e di storico della lingua.



Il ricordo di Luca Serianni è affidato anche allo Speciale di RaiCultura.it nel quale vengono sottolineate le tre passioni dominanti di Luca Serianni: quella per l'insegnamento, quella per la lingua italiana e quella per Dante. «Al di là delle lezioni dantesche - si legge in una nota stampa - Luca Serianni ha lungamente collaborato con la Rai e con Rai Cultura, per programmi come “Tema”, “Testimoni del tempo”, “Divino Dante” nei quali ha lasciato - come maestro prediletto di intere generazioni di studenti - una forte impronta intellettuale e umana Serianni».

