Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha superato la soglia della rockstar grazie a due fenomeni teen. In ‘’ ha affiancato(‘Il trono di spade’) e con ‘’ su Netflix è arrivata la consacrazione. La sua faccia è “a reti unificate” grazie a concerti, cd e gadget di ogni genere, dagli shampoo alle statuine. Il 31enne, però, non si limita alla recitazione (anche se sogna un cameo in ‘Animali fantastici e dove trovarli’): mago delle sketch comedy, è ideatore di format e anche sceneggiatore.Spero che riusciremo a fare altre cose, ma per ora in programma abbiamo alcuni meet and greet e dopo si vedrà. A volte immagino la reunion dei personaggi con il mio Quinn magari in versione baby-papà simpatico.Persino i genitori mi avvicinavano con aria affranta quando i due si sono lasciati e, dopo i selfie, ci facevano un interrogatorio stile CIA per sapere se sarebbero tornati insieme. Li capisco, anch’io ai tempi di Friends facevo il tifo per Ross e Rachel.Dopo aver scritto i testi del tour della serie mi sono dedicato alla sceneggiatura di un paio di commedie, ma il mio sogno sarebbe condurre uno show alla Letterman o come Cattelan. O fare un The Younger Pope, se Sorrentino mi chiamasse.Anche se sono la pecora nera di una famiglia di sportivi, farei rafting dalla mattina alla sera, mentre il resto degli hobby sono casalinghi e includono fumetti e passioni nerd. Intanto progetto un “viaggione” con gli altri attori di ‘Maggie & Bianca’, i miei migliori amici.L’affetto è palpabile e mi sorprende sempre. A casa ho un armadio di regali dei fan, dalle t-shirt di Harry Potter al dopobarba di Star Wars. Una ragazza mi ha realizzato uno scrigno a fisarmonica con polaroid di mie foto con il pubblico. E per il compleanno mi hanno stupito con video-cartoline di auguri. La cosa più surreale? Il face swap: prendono i tuoi lineamenti e li mettono sul corpo di un altro. Ecco, dopo il Concerto di Capodanno su Rai Uno, ne hanno fatti tanti con la mia faccia e il ciuffo di Malgioglio.Non ho saputo resistere a comprare i “mini me” ossia le due versioni della statuina di Quinn in versione scuola e band in edicola. Le ho posizionate tra le action figure di Iron Man e Captain America, un momento epico!