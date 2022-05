Luca Argentero, la rivelazione a Ti Sento: «Ritiro dalle scene? Mi piacerebbe. Dopo vent'anni ho fatto tutto»

Intervistato da Pierluigi Diaco, nella puntata di “Ti sento” in onda questa sera alle 23.30 su Rai2, Luca Argentero non esclude un ritiro dalle scene: «A me piacerebbe… mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più».

Nel corso dell’intervista ha dichiarato: «Ho la sensazione dopo una ventina d’anni… di aver fatto tutto quello che potevo fare. Penso di aver fatto quello che dovevo e infatti sono estremamente proiettato verso una terza parte della mia vita».



L’attore ha parlato anche della sua passione per la montagna e di come la natura lo avvicini a Dio: «È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino… Sembra banale ma è una questione fisica, che poi io questa luce divina, questa presenza che circonda tutti noi a cui francamente non sono mai riuscito a dare un volto, invece in mezzo alla natura, quando sono stato veramente immerso nella natura, m’è capitato in cima a una montagna, alle cascate dell’Iguazù in Argentina, quando la natura è molto più grande di te, è così».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 12:22

