Terza tappa del viaggio dialla scoperta delle ultime tribù primitive rimaste nel pianeta. Protagonisti della puntata diin onda in prima tv lunedì 18 giugno alle 23.15 sula bellezza incontaminata della(Indonesia) e un compagno di viaggio d’eccezione:In questo straordinario Paese – uno dei luoghi più selvaggi del mondo, dove vivono oltre 300 tribù indigene - Raz e Luca andranno alla ricerca dei Dani, il gruppo etnico dominante della Valle del Baliem, negli altopiani centrali del Paese. Popolo di guerrieri e cacciatori dai costumi molto particolari, i Dani non usano vestiti e gli uomini coprono i genitali con l’holim, un astuccio ricavato dalla zucca che rappresenta la forza vitale. Qui Raz e Luca Argenteropotranno vivere un rito che accade raramente, ovvero la cerimonia del passaggio del potere del capo tribù al figlio. Una cerimonia di grande importanza per il giovane Dani, che lo investirà di responsabilità sul futuro del suo popolo, le cui tradizioni stanno via via scomparendo: da anni sono sempre più numerosi i membri della tribù che hanno deciso di abbandonare i villaggi per spostarsi nelle città dove la vita è più semplice.Ultimo appuntamento con la docu-serie il 25 giugno con RAZ & THE TRIBE – EXTRA, uno speciale con immagini inedite che ripercorre la straodinaria avventura di Raz Degan insieme ad