Argentero: «Vorrei tornare a Striscia. Il successo di Doc? Inaspettato»

di Luca Uccello

È stata una sorpresa. Luca Argentero a Striscia la Notizia ha lasciato il segno. E chissà che in futuro non possa tornare a condurre ancora il Tg satirico di Canale 5. Magari non solo per una settimana, senza esagerare perché «nessuno degli artisti può sopportare più di due mesi di conduzione». Parola di Antonio Ricci.

E il dottore più bello della televisione cosa ne pensa?

«Antonio ora mi guarda con occhio diverso, di uno che si è proiettato in avanti. E se me lo chiedesse ancora accetterai…».

Argentero questa volta non ha recitato una parte. È stato se stesso, forse come mai gli è capitato davanti a una telecamera.

«Non si può essere diversi da se stesso quando ti trovi dietro quel bancone. Non si può recitare un personaggio come faccio abitualmente. Non mi sono nemmeno preparato un granché perché questo è l’ambiente più familiare che mi è capitato di vedere in questi 20 anni di carriera».

Una famiglia che le ha arredato il camerino come il suo studio. Foto, ritagli, tutto al posto giusto. Il successo di Striscia?



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 06:35

