Love & gelato: l'Italia vista dai teenager americani

La versione teen e soap di “Vacanze romane” arriva su Netflix il 22 giugno e si chiama “Love & gelato”. Tratto dall’omonimo bestseller, scritta e diretta da Brandon Camp, mescola un cast a stelle a strisce con quello tricolore. Niente pizze, qui solo maritozzi con la panna. Lina (Susanna Skaggs) viene per la prima volta in Italia dagli Stati Uniti e qui perde la testa per due ragazzi (Alessandro e Lorenzo, interpretati da Saul Nanni e Tobia De Angelis). La ospita nella Capitale Francesca, amica della defunta madre. «Questa donna – racconta la sua interprete Valentina Lodovini – le fa un po’ da zia e un po’ da amica, è eclettica e piena di sfumature, ma niente cliché. Infatti nel film vediamo diversi modelli di famiglie, tra cui quella con due mamme».

In scena nessuna Vespa, insomma, anche se spunta un cannolo siciliano, ma è un peccato veniale che si può concedere, considerando l’assenza di mandolini o di omaccioni baffuti in canottiera bianca. «Abbiamo giocato con gli stereotipi – gli fa eco Tobia De Angelis, fratello di Matilda – io per esempio ho giocato con quest’aria da putto che mi ritrovo. Non scomoderei però paragoni con Gregory Peck, al confronto mi sento un peracottaro, un profano, e poi il nostro è un approccio più leggero».

Il collega, ex alunno Disney, sorride: «Ecco perché in questo triangolo farei il tifo per il suo personaggio, un lavoratore, con la testa sulle spalle, che si merita di più una persona come Lina». È d’accordo anche la 21enne statunitense: «Non contrapponiamo mai il bello e dannato al golden boy, anzi questi due hanno un bel percorso, anche se diverso. Se toccasse a me scegliere però perderei la testa per il bravo ragazzo». E, tra amori possibili e degustazioni, spunta persino un segreto sul passato della protagonista.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 06:40

