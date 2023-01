Lotteria Italia, diretta 6 gennaio: Due dei biglietti milionari a Roma. 10 i premi di seconda categoria da 50mila euro e 180 da 20mila euro

Partita su Rai 1 la diretta dei Soliti Ignoti con la lunga notte della Lotteria Italia che mette in palio come primo premio 5 milioni di euro. Durante il corso della serata Amadeus svelerà il numero la serie e la cifra dei 5 biglietti vincenti che come ha comunicato il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna saranno tutti milionari.

Lotteria Italia, estrazione dei biglietti vincenti di venerdì 6 gennaio: boom di vendite online. Roma leader seguita da Milano e Napoli

Lotteria Italia, diretta 6 gennaio

Importo premi Lotteria Italia

I premi della Lotteria Italia saranno in tutto 195 per oltre 16,2 milioni di euro, considerando anche quelli di seconda e terza categoria. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quelli di prima categoria saranno 5, 10 i premi di seconda categoria da 50mila euro ciascuno e 180 premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno (30 premi in più rispetto allo scorso anno). Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono attribuiti premi per un importo complessivo pari a 111mila euro.

PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.500.000

3° Premio € 2.000.000

4° Premio € 1.500.000

5° Premio € 1.000.000



PREMI DI SECONDA CATEGORIA





PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 180 premi da € 20.000

Due dei biglietti milionari a Roma

Ecco le Serie e i Numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima Categoria della Lotteria Italia 2022 non ancora abbinati ai premi, due a Roma:

L 486158 venduto a ROMA

E 004737 venduto a ROMA

L 492408 venduto a PARMA

D 271862 venduto a BOLOGNA

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM)

Lotteria Italia Premi milionari

Anche per l’edizione 2022 della Lotteria Italia i primi 5 premi «saranno tutti milionari». Lo ha annunciato il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, nel corso della trasmissione "I soliti Ignoti - Il ritorno". Più in dettaglio, il primo premio sarà di 5 milioni di euro; il secondo regalerà 2,5 milioni, mentre il terzo porterà al vincitore 2 milioni. A chiudere, il quarto premio da 1,5 milioni, e il quinto da 1 milione. «È un concorso che accompagna il Paese dalla sua nascita - ha concluso Minenna - Siamo molto contenti che tutti i vincitori di prima categoria diventeranno milionari» .

