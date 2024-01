Lotteria Italia, estrazione in diretta: ecco il valore dei premi. Puntata speciale di Affari Tuoi su Rai Uno

Ammontano a oltre 6,7 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2023 della Lotteria Italia. Un dato in crescita dell'11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi. Si conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

LE REGIONI

Il Lazio, riporta agipronews, è la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest'edizione sono oltre 1,2 milioni, un dato in aumento di oltre il 10% rispetto al 2022, quando furono venduti 1,11 milioni. Segue a stretto giro la Lombardia con poco più di un milione di biglietti staccati (nel 2022 furono 959mila), in aumento del 4,7% rispetto a un anno fa. La Campania, con 645mila tagliandi staccati (+10,6%), si piazza sul terzo gradino del podio, davanti all'Emilia-Romagna a 616mila biglietti (+14%).

LE PROVINCE

La provincia di Roma si conferma leader nelle vendite dei biglietti della Lotteria Italia. Anche nel 2023,evidenzia agipronews, il territorio della Capitale vola con 968.090 tagliandi staccati, in aumento dell'11,1% rispetto al 2022. Lontanissima Milano, che occupa il secondo gradino del podio con 443.210 biglietti venduti, +4,7% rispetto a un anno fa. Segue a ruota Napoli, dove le vendite ammontano a 330.420 (+11,9%). Quarto posto in questa speciale graduatoria per la provincia di Torino, dove sono stati venduti 247.700 biglietti (+12,7%). Proprio in Piemonte merita menzione il dato di Vercelli, dove il numero di tagliandi staccati è aumentato del 40,7% rispetto al 2022, portando il totale dell'edizione corrente a 21.700. Significativo anche l'aumento registrato a L'Aquila, in Abruzzo, dove i 60.400 biglietti venduti si traducono in un +27,7%.

ONLINE

In crescita anche il dato dei tagliandi online, che rappresenta una percentuale bassa rispetto al totale (2,23%), ma che ancora una volta, sottolinea agipronews, è in aumento rispetto all'anno precedente.

ROMA

Roma si conferma ancora una volta leader nelle vendite della Lotteria Italia, toccando quota 968.090 biglietti staccati nell’intera provincia in questa edizione 2023, per un incremento dell’11% rispetto a un anno fa. Un dato che, rileva agipronews, sfiora il 15% sul totale nazionale, sintomo di come nella Capitale venga percepita una certa magia legata soprattutto alla lunga tradizione di vincite. Dal 2011 a oggi sono stati infatti vinti oltre 20 milioni, mentre restando solo alle ultime due Lotterie sono stati ben cinque i premi di prima categoria vinti, due nel 2021 – tra cui il primo premio da 5 milioni – tre nel 2022, per una vincita complessiva in due edizioni di 11,5 milioni di euro.

Tornando invece all’attualità, in questo 2023, secondo i dati rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, dietro a Roma si piazza Milano, ferma però a 443.210 tagliandi, meno della metà rispetto al primo posto capitolino, con Napoli a quota 330.420 a chiudere il podio. Completano la top-5 del Belpaese Torino, con 247.700 biglietti e Bologna, a 223.890 vendite: tutte città che chiudono con il segno “+” rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda invece i maggiori incrementi in termini percentuali, comanda la provincia di Vercelli, passata da oltre 15 mila tagliandi a 21.700 per un aumento del 40,7%, seguita in questa speciale classifica da L’Aquila (+27,7%) e Arezzo (+27,7%), ulteriore dimostrazione di come non solo nelle grandi città venga data importanza a questo rito nazionalpopolare.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 20:55

