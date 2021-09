Loretta Goggi ai Soliti Ignoti, il gesto inaspettato dell'ignoto fa infuriare Amadeus: «Ma che fa?»

Loretta Goggi ai Soliti Ignoti , il gesto inaspettato dell'ignoto spiazza Amadeus: «Ma che fa?». Appuntamento speciale con lo show di Rai, che stasera termina alle 22.30. Ospiti-detective del giorno le sorelle Goggi, Loretta e Daniela. Le due artiste giocano per devolvere il montepremi in beneficenza.

Leggi anche > Miriam Leone sposa, le foto più belle delle nozze: «Una felicità indescrivibile». Fan increduli: «Stupenda»

Ma proprio all'inizio dell'indagine avviene qualcosa di inaspettato. Le sorelle Goggi individuano nell'ignoto numero 1 lo chef stellato che prepara piatti con i fiori. Ma al momento di rivelare la sua identità, il concorrente compie un gesto inaspettato. Andrea, questo il nome dell'ignoto, invece di collocarsi in postazione, esce dallo studio. A bloccarlo, Amadeus allibito: «Dove va? Iniziamo bene...».

Amadeus e Loretta Goggi

Poi il conduttore cerca di uscire dal momento di imbarazzo scherzandoci su: «Forse è andato via perché si è sentito scoperto o perché è furioso per il fatto che non abbiate indovinato». Alla fine, Andrea è proprio lo chef che cucina con i fiori. Esultanza in studio, il gioco continua.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA