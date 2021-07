Lorella Cuccarini risponde alle polemiche dopo la morte della Carrà: «Chi ha preferito occuparsi del passato dimostra pochezza»

Lorella Cuccarini risponde alle polemiche che l'hanno travolta dopo il suo saluto a Raffaella Carrà. Molti utenti hanno notato che in passato la ballerina aveva avuto diversi dissapori con la showgirl affermando che quindi le sue parole non erano sincere ma solo un modo per mettersi in mostra. Lorella però non ci sta e ha deciso di dire la sua affidando la risposta ai social.

«La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia. Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo», ha precisato, «“Il mio ultimo messaggio a Raffaella era doveroso e sacrosanto, frutto di una lunga storia privata che pochi conoscono. Chi, anche in una circostanza come questa, ha preferito criticare ed occuparsi di questo, non solo non mi conosce affatto ma ha soprattutto dimostrato pochezza e mancanza di rispetto».

Tra le prime a criticare la Cuccarini c'è stata Heather Parisi, da sempre in polemica con la collega, che su Twitter aveva commentato così le parole di Lorella: «È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia».

