ono sinceramente d'accordo con chi crede che nel paese ci siano questioni più serie di cui occuparsi a gran voce, piuttosto che delle opinioni di un personaggio di spettacolo. Ad ogni modo, se aveste mai avuto tempo di leggerla integralmente, comprendereste che ho espresso - con assoluto rispetto per tutti - alcune riflessioni, come semplice cittadina che vive in un Paese democratico, alla quale sono state rivolte delle domande - scrive nel suo post - É lecito e sacrosanto dissentire e leggo sempre con interesse commenti sensati e argomentati di chi non la pensa come me. Trovo meno lecito invece leggere insulti e trasposizioni "fantasiose" di ciò che esprimo, attraverso titoli strumentalizzati o frasi estrapolate ad hoc bell’e pronte per essere utilizzate da chi lo desidera fuori dal loro contesto

- Penso di poter dare un contributo al mio Paese continuando ad occuparmi del sociale, come faccio da oltre 25 anni. Resto sempre, orgogliosamente, una donna di spettacolo che continua ad amare profondamente il suo mestiere e che non smette mai di mettersi in gioco. Ma sono anche una donna appassionata della vita e attenta a quello che succede. Una donna che non vive in una "bolla" privilegiata, ma cerca di comprendere il mondo intorno a sé. Una persona che, come tante, cerca di capire il tempo in cui viviamo, si pone delle domande e prova a darsi delle risposte

