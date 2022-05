Lorella Cuccarini, le dolci parole per Maria De Filippi: «Non basterebbero mille parole per dirle grazie»

Prima insegnante di ballo, poi di canto. Lorella Cuccarini si è confermata un'eccellenza per Amici di Maria De Filippi nel ruolo di professoressa. Ora che la 21^ edizione dello show è giunta al termine, ha voluto dedicare un post a Maria De Filippi per dimostrarle la propria stima. «Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di un'amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato» ha scritto Lorella nella lettera, pubblicata sui social. Molto probabilmente si riferisce a quando lasciò La vita in diretta per delle pesanti divergenze con il collega Alberto Matano.

«Non basterebbero mille lettere per dirle grazie – ha aggiunto la cantante -. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte» ha concluso.

Il pensiero dedicato alla conduttrice conferma il forte legame fra le due, alimentato da profonda stima e forte affetto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 21:53

