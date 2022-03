Lorella Cuccarini a fianco di Gerry Scotti a Striscia la Notizia

Da mercoledì 16 fino a sabato 19 marzo dietro il bancone di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti ci sarà una conduttrice d’eccezione: Lorella Cuccarini.

Per la “più amata dagli italiani”, che sostituirà Francesca Manzini positiva al Covid-19, è un debutto assoluto alla conduzione del Tg satirico di Antonio Ricci, con cui però ha già lavorato per i programmi Odiens e Paperissima: «Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni - sottolinea Lorella - Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po' come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio».

