Cuccarini “sovranista”: «Bei tempi quando tv era tutta italiana». E la Balivo: «​Ma c'era Heather»

Nemicamatissima, Heather Parisi contro la Cuccarini: "Mi sono sentita un'ospite"

Lorella Cuccarini sfoggia ancora la sua vena sovranista, lo fa ospite della trasmissione Vieni da Me condotta da Caterina Balivo. Durante la chiacchierata sugli esordi televisivi della Cuiccarini, la ballerina ha detto: «Bei tempi, era un'altra televisione, tutta italiana».Una frase che ha fatto scattare la Balivo. La conduttrice, consapevole della bagarre cominciata qualche mese fa tra Lorella e la sua nemica-amica, le ha fatto notare che proprio in quegli anni in tv c'era un'altra ballerina molto amata, che oggi vive a Hong Kong: «No scusa.. ma c'era Heather».E così la replica di Lorella, non si è fatta attendere: «Ma io intendevo una produzione tutta italiana, dentro e fuori, con maestranze e dirigenze. Oggi compriamo i format dall'estero, quindi la globalizzazione ha portato la tv ad essere un po' uguale dappertutto...».