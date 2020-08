Lorella Cuccarini, 29 anni di matrimonio con Silvio Testi. La figlia: «Siete i più belli di tutti»

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Agosto 2020, 13:50

Ventinove anni di matrimonio pere Silvio Testi, una delle coppie più durature del mondo dello spettacolo. Dal 1991. Per celebrare l'anniversario Lorella ha pubblicato su Instagram un post. E' una immagine in cui la showgirl e il produttore si scambiano un bacio, il tutto condito da un messaggio: "Ventinove anni... con gioia. Le chiamano “nozze di granito”: cosa vorrà dire? Grazie a tutti per gli auguri. Ah! Oggi inizia ufficialmente la nostra vacanza". Non basta. La figliali riprende in un video mentre si scambiano abbracci durante una cena: "Siete i più belli di tutti", scrive tra le Instagram Stories la ragazza.