Lorella Cuccarini, gelo in studio con Alberto Matano nell'ultima puntata de La vita in diretta

Lorella Cuccarini contro Alberto Matano. È finita così la stagione de La vita in diretta, con i due conduttori che - praticamente - non si sono guardati in faccia durante l'ultima puntata. A rompere il finto clima di serenità è stata la Cuccarini che - in una lettera indirizzata allo staff della trasmissione, e rivelata da Leggo.it - accusava il giornalista Rai di «maschilismo ed Ego smisurato». Una lettera alle quale hanno replicato alcune giornaliste del Tg1 che hanno lavorato con Matano - come la vicedirettrice Costanza Crescimbeni - e alcune donne dello staff de La vita in diretta difendendo il conduttore.



Il futuro è già segnato: Matano, considerato molto vicino ai 5 stelle, condurrà il contenitore pomeridiano di Rai uno da solo, mentre per la più amata dagli italiani - considerata in quota sovranista - è difficile ipotizzare una collocazione. Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 16:49

