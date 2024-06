Lorella Boccia entra nella squadra di "Camper in viaggio": da lunedì 3 giugno su Rai 1

di Ida Di Grazia

Al via la nuova edizione di “Camper In Viaggio”, il programma itinerante estivo che porterà il pubblico in giro per l’Italia in compagnia di veri camperisti, a bordo dei loro camper, in onda dal 3 giugno al 6 settembre dalle 11.30 alle 12.00 su Rai 1.

Il programma sarà condotto da Tinto e da Lorella Boccia. L'ex professionista di Amici, sembra aver ormai appeso le "scarpette" al chiodo e dopo diverse prime e seconde serate alla conduzione tra Mediaset, Discovery e Rai, debutta nel day time e per la prima volta approda da conduttrice su Rai1.

“Approfondire”: è questa la parola d’ordine di un viaggio in cui i protagonisti dovranno compiere missioni giornaliere, affidate dal “Professore” Umberto Broccoli. Si scopriranno luoghi, prodotti artigianali e sport estivi.

Nella prima settimana, dal 3 al 7 Giugno, il “Camper in viaggio” arriverà in una piazzola in un campeggio di Alghero, dando la possibilità ai due conduttori di esplorare Capocaccia, godersi la meravigliosa spiaggia de La Pelosa e passeggiare sull’isola dell’Asinara alla scoperta dei suoi simboli.



"Camper in viaggio" nasce da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti conducono Tinto e Lorella Boccia con la partecipazione di Umberto Broccoli.

