Loredana Lecciso ospite nella prima puntata di Domenica Live per un incontro storico

Il palinsesto televisivo invernale sta per prendere di nuovo il via ericomincerà anche il programma di. La conduttrice ha già annunciato tante novità sempre nel clima familiare che distingue il suo programma.Pare che uno degli ospiti della prima puntata sarà Loredana Lecciso, di per sé non è una novità visto che le due sono molto amiche e spesso Loredana fa visita a Barbara nei suoi sudi, ma pare ci sarà una sorpresa. La Lecciso, ormai archiviata la sua storia d'amore con Al Bano farà un incontro molto importante proprio durante la diretta del programma.Per ora resta tutto top secret, ma secondo alcune indiscrezioni di Trash Italiano, si parla di un incontro che sembra essere in cantiere dalla scorsa estate e riguarderà Loredana e un altro personaggio molto importante.