Loredana Bertè, a "Verissimo" il teribile ricordo: «Adolescente, ingenua e non ho denunciato»

Loredana Bertè ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. La cantante Loredana Bertè ha parlato della sua ultima canzone “Ho smesso di tacere”, scritta da Luciano Ligabue, e della delusioni che ha dovuto incassare nella sua lunga carriera dal mondo dello spettacolo.

Loredana Bertè, a "Verissimo"

Loredana Bertè, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, ha parlato della sua ultima canzone “Ho smesso di tacere”, scritta da Luciano Ligabue: «Ligabue - ha raccontato - mi ha regalato una perla di canzone contro la violenza sulle donne. Tutto è nato dopo la mia intervista qui da te, quando l’ha vista è rimasto così basito che mi ha mandato immediatamente il suo brano. E’ un uomo strepitoso, aperto alle emozioni a attento alle donne. Quando l’ho ricevuta e l’ho sento per la prima volta ho pianto perché mi ci sono ritrovata. Ho avuto un flashback: ero adolescente, ero ingenua e non ho denunciato. Ho poi trovato il coraggio di farlo in questa trasmissione».

Partendo della canzone “Lacrime in limousine” con Fedez, Loredana ha poi parlato delle delusioni ricevute durante la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo: «La canzone parla della solitudine dell’artista, quando ci si trova da soli come accaduto a me. Quando finisci sul palco vai in albergo o a casa e sei sola e aspetti di tornarci per dare sentirti viva e utile. Il mondo dello spettacolo mi ha voltato le spalle, quando sono andata a vivere in Svezia e sono tornata mi dicevano di lasciare spazio alle altre. La cosa che mi ha ferito di più però è stato vender piangere Mimì quando venire rifiutata in qualche show. Questa vita è un massacro ma le sconfitte servono a farti crescere, a sbagliare di meno o farlo in modo più positivo. Ora non ascolto nessuno, i giudizio di nessuno, faccio quello che mi pare. Magari non andrò in paradiso...».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA