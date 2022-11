Lol Chi ride è fuori, Fedez condurrà l'edizione speciale di Natale: ecco i protagonisti

Mancano 51 giorni a Natale, ma non solo. In molti fanno partire il countdown natalizio in vista della speciale edizione di Lol, chi ride è fuori. Il programma di successo, targato Prime video, ritorna a grande richiesta in vesti del tutto inedite. Sul profilo Instagram ufficiale, è stata sganciata la bomba: «Ci sembra il momento giusto per annunciare che il 19 dicembre esce LOL Xmas Special: chi ride è fuori»

«Un’unica puntata condotta da Fedez in cui si esibiranno alcuni dei protagonisti delle scorse edizioni: Mara Maionchi, Frank Matano, Lillo, Maria Di Biase, Michela Giraud e Mago Forest. Tirate fuori i panettoni (o i pandori)

📺 #LolXmas» recita il post. Lo stesso Fedez ha pubblicato tra le sue stories il post di Prime con una emoticon: bomba lanciata. E' tutto pronto.

