Lol, il dietro le quinte di Katia Follesa: «Per l’incidente abbiamo dovuto interrompere le riprese»

Lol è stato un grande successo e una parte del merito è anche di Katia Follesa, una delle partecipanti riuscita tra l’altro ad arrivare nella fase finale col vincitore Ciro Priello. Proprio a causa di Ciro però Katia Follesa è stata vittima di un incidente che ha costretto a fermare le riprese: “La mia costola si è incrinata – ha raccontato - abbiamo dovuto fare una pausa dalle riprese”.

Lol, Katia follesa e l'incidente con Ciro

L’incidente a Lol è successo quando Katia Follesa ha interpretato “Barbie tris di primi” ed è stata sollevata di peso da Ciro: “La mia costola si è incrinata durante lo sketch “Barbie tris di primi” – ha raccontato in un’intervista a “F” - Ciro mi ha sollevata e ho sentito un dolore pazzesco. Li abbiamo dovuto fare una pausa dalle riprese”.

Katia Follesa racconta che a Lol ci sono stati altri momenti che poi non sono andati in onda: “Di episodi divertenti tagliati me ne vengono in mente molti. Come quando eravamo rimasti solo io e Ciro e Mara Maionchi è entrata a sorpresa raccontandoci una barzelletta in bolognese. Oppure quando con la chitarra ho cantato le canzoni dei Gipsy King”.

Il successo di Lol è stato un po’ inaspettato: “Nessuno poteva immaginarlo. Anche se parlando di un colosso mondiale come Amazon non c'è troppo da stupirsi. Credo che la forza di questo format sia l'effetto sorpresa, non sapere che cosa ti aspetta e la nostra capacità di resistere a non ridere”.

