Lodovica Comello interpreta Life is a Cabaret di Liza Minnelli

Vitalità ed energia sono il denominatore comune delle esibizioni che si alternano sul palco di Italia's Got Talent (nell'episodio su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì in chiaro su TV8). Lodovica Comello esprime al meglio questo mood reinterpretando la splendida 'Life is a Cabaret' di Liza Minnelli. Incantando giudici e pubblico in sala. Immagini concesse da Sky. Italia's Got Talent è ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì in chiaro su TV8.

LEGGI ANCHE: Elettra Lamborghini lancia il suo uovo di Pasqua: info e prezzi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA