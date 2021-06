Lo straordinario Mondo di Zoe, i primi sei episodi della seconda stagione dal 14 giugno su Raiplay

La seconda stagione de “Lo straordinario Mondo di Zoe” su Raiplay. Dal 14 giugno su Raiplay i primi sei episodi della seconda stagione de “Lo straordinario Mondo di Zoe”, interpretata da Jane Levy, candidata al Golden Globe come migliore attrice in una serie tv comedy.

La seconda stagione di “Lo Straordinario mondo di Zoey” su Raiplay

I primi sei episodi della seconda stagione di “Lo Straordinario mondo di Zoey” saranno disponibili sulla piattaforma Raiplay dal 14 giugno, in esclusiva prima visione per l’Italia. Al centro della comedy, creata da Austin Winsberg e prodotta da Lionsgate con Universal Television, è ancora una volta Zoey (Jane Levy) alle prese con la tragica perdita del padre mentre cerca di elaborare il lutto insieme ai suoi cari. La vita della giovane programmatrice però è sempre più complicata. Anche in questi nuovi episodi Zoey, capace di inchiodare allo schermo il pubblico giovane con le sue incredibili capacità, ascolta ed esplora i pensieri più intimi delle persone a lei vicine e si lascia travolgere dalla magia della musica e della danza: “Con la seconda stagione di Lo Straordinario mondo di Zoey ( Zoey’s Extraordinary Playlist) RaiPlay conferma la sua linea editoriale orientata a intercettare un target giovane – ha spiegato Elena Capparelli, direttore di RaiPlay - La prima stagione ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, raggiungendo in pochi mesi 1.500.000 di visualizzazioni con una prevalenza di target tra i 25 e i 34 anni. In questi nuovi episodi gli elementi centrali sono ancora una volta la musica e la danza. Ed è proprio attraverso canzoni e balli che la protagonista della serie ha continuato ad esplorare i suoi sentimenti più intimi e quelli delle persone a lei vicine”.

Nel cast di “Lo Straordinario mondo di Zoey” oltre a Jane Levy, che interpreta il ruolo della protagonista e che per lo stesso ruolo è stata candidata al Golden Globe come migliore attrice in una serie tv comedy, anche Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar e Mary Steenburgen vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista in “Una volta ho incontrato un miliardario”. La serie di NBC, dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti, ha vinto l'Emmy Award per Outstanding Choreography for Scripted Programming.

Dal 14 giugno saranno disponibili i primi sei episodi in boxset, in doppia lingua italiano e inglese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 19:22

