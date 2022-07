Lo Speciale palinsesti Mediaset in onda prima del Tg5

Domani sera, prima del Tg5 delle 20.00, andrà in onda su Canale 5 uno speciale inedito della serata per la Presentazione dei palinsesti Mediaset tenutasi nei giorni scorsi.

Sul palco, Pier Silvio Berlusconi insieme a Gerry Scotti e Pio e Amedeo in un clima goliardico, che non rinuncia a battute e risate con i programmi che seguiremo su Canale 5, Italia 1 e Retequattro. A seguire l’intervento dell’amministratore delegato di Mediaset rivolto a tutta la stampa italiana riunita per l’occasione negli studi Mediaset di Cologno Monzese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 18:56

