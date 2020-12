Live non è la D'Urso, su Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis nuovi dubbi: il regista e la paparazzata con un altro

Sulla coppia formata da Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis nuovi dubbi e rivelazioni a “Live non è la D'Urso”. La settimana scorsa Maria Laura De Vitis si è sottoposta alla macchina della verità, che ha dato esiti non proprio positivi.

Secondo la macchina della verità infatti Maura Laura De Vitis è fidanzata con Paolo Brosio ai fini della notorietà e non per vero amore, e l'accusa è stata confermata dal regista Pierluigi Arcidiacono, che sostiene di aver avuto una relazione con l'influencer. La storia secondo il racconto del regista sarebbe finita proprio in estate, con la conoscenza con Brosio, che Maria Laura starebbe appunto usando per entrare nel mondo dello spettacolo.

La De Vitis ai microfoni della trasmissione ha assicurato che tra loro c'è stato solo un rapporto lavorativo: “ E' vero per lui ho fatto un corto, l'ho conosciuto ma c'è stato un rapporto lavorativo minimo. L'ho bloccato io al telefono quando è diventato insistente, mi ha fatto contattare dalla segretaria”. Anche Brosio si è detto tranquillo: “Quello che faceva prima di conoscermi non mi interessa, se dovessimo guardare il mio di passato...”

Altra accusa dal paparazzo Maurizio Sorge. Sorge ha raccontato di aver incontrato Maria Laura, che stanca di Brosio avrebbe chiesto di fare una finta paparazzata con un altro. Lui avrebbe poi trovato un ragazzo che aveva fatto alcune fiction e inviato le foto, senza però ottenere risposta: “Non lo conosco – ha assicurato Maria Laura che è caduta dalle nuvole – non o cosa dire, l'ho visto per la prima volta ora in questo servizio. Mi sembra però che il filone sia sempre lo stesso...”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 00:46

