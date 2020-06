Live non è la D'Urso, nuova lite tra Simona Izzo, Elena Morali e Loredana Favoloso: «E' una celebrolesa»

CELEBROLESA:LESA DALLA PROPRIA CELEBRITÀ



Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 01:10

Da Barbara D'Urso prosegue la lite a decibel altissimi tra l'ex pupa e la Izzo, volano parole grosse. Nessuna delle due, come sempre, cede il passo e ne esce fuori il solito teatrino chiassoso.Nella puntata disi è aperto un nuovo capitolo traGià la scorsa settimana tra le due era, e la saga è proseguita anche nella puntata di domenica 14 giugno. La Morali inizialmente sembra voler condurre la discussione in modo pacifico, la Izzo però mette il dito nella piaga, snocciola il suo curriculum prestigioso e sottolinea, supportata da Enrica Bonaccorti, la "pochezza" della carriera dell'ex pupa: «Io non passo tutta la giornata fotografandomi le natiche». La Morali non molla e parte all'attacco: «Io non ho mai fatto topless né calendari». Le voci stridule delle partecipanti al dibattito continuano ad alzarsi di tono e la maestra di cerimonie Barbara D'Urso mette altra carne sul fuoco. In collegamento c'è, madre di Luigi Mario e cognata diè lapidaria: «nel senso che è lesa dalla propria celebrità». Un gioco di parole che su twitter è subito stata ripresa e applaudita.