Live non è la D'Urso, Ivana Trump contro Melania Trump: «E' bellissima ma non fa niente»

di Ida Di Grazia

Live non è la D'Urso

Martedì 3 Dicembre 2019, 00:20

. La tigre Ivana torna a graffiare e 'sotto le sue grinfie' finisce Melania Trump, moglie e first lady del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.Ospite ainsieme asi è concessa ben volentieri e ha risposto alle domande degli sferati. Alla domanda su cosa ne pensasse dell'attuale moglie di Donald Trump, Melania, Ivana ha prima risposto: «Io sono la prima Trump, lei la prima first lady», ma quando anche Barbara D'Urso ha ribadito la domanda, non si è tirata indietro e ha lanciato una frecciatina: «. Saluta, indossa bei vestiti, scende dalla scaletta dell'aereo e poi sparisce».