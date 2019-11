di Ida Di Grazia

Live non è la D'Urso, Barbara sbotta con Paolo Brosio: «Sei insopportabile, io non sono scema».

Leggo.it

Lunedì 11 Novembre 2019, 23:20

Nella prima parte della trasmissione che abbiamo seguito, gli ospiti di Barbara D'Urso si infiammano sull'argomento. Da un lato chi accusa la Chiesa di nascondere gli abusi sui minori, o dei suoi rappresentati - suore e prelati - che praticano sesso, dall'altro chi la difende in modo particolarmente irruento come«Io non sono mica scemo, ho capito il tuo gioco! Parli solo delle cose negative» sbottaversodurante la puntata di Live dedicata alla vita amorosa di preti e suore.- replica la D'Urso - Tu stai facendo un discorso fine a se stesso, portandolo completamente dalla tua parte. Io non sto parlando in generale e lo sai bene. Sono molto religiosa, vado in chiesa, ho sempre un rosario con me e non mi vergogno di dirlo. L'ho detto per quattro volte che non stiamo parlando in generale ma di notizie di cronaca.».