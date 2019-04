Live non è la D'Urso - Barbara D'Urso risponde in diretta alle accuse di Alba Parietti: «Io volo alto»

di Ida Di Grazia

è una degli ospiti insieme adella sesta puntata diDurante il talkchiede alla Parietti cosa l'ha spinta a partecipare a questo programma visto che solo qualche anno fa aveva detto «». La D'Urso in modo estremamente signorile ribatte alle accuse: «Io leggo alcune cose cattive e rimango basita.».Circa due anni fa ospite a TvTalk Ai aveva attaccato senza mezze misure: «I suoi programmi sono lo scempio della dignità umana. Non siamo per niente in buoni rapporti, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo. Devo comunque complimentarmi perché con pochi soldi riesce a ottenere grandissimi ascolti». A distanza di tempo le cose sono cambiate e mercoledì sera la Parietti è stata ospite della sesta puntata di Live non è la D'Urso. Proprio durante la puntata èa ritirare fuori questa storia e a chiedere spiegazioni alla Parietti che risponde: «Non sono venuta qui a scusarmi. Preferisco passare alla cassa. La televisione è, spesso, anche questo. Ognuno risponde delle proprie azioni. Barbara fai un certo tipo di televisione, sei bravissima a farlo ma ci sono state volte in cui sono stati affrontati argomenti che hanno causato dolore a persone a me care». A queste parole la D'Urso risponde: «Purtroppo accade spesso, di leggere dichiarazioni di questo genere da persone da cui non me l'aspetto perchè le conosco, sono amiche. Alba io sono stata al tuo matrimonio. Quando leggo alcune cose cattive e rimango basita. Non ho mai reagito, puoi confermare che non ti ho mai chiamato o replicato. Io penso che, ogni persona, ha diritto di esprimere i proprio pensiero. Non lo condivido. Io non l'avrei fatto, io volo alto e poi dimentico. Io ti trovo interessante come personaggio ed è questo il motivo per cui sei qui stasera».