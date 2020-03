Live non è la D'Urso raddoppia. Due prime serate per Barbara D'Urso

Live non è la D'Urso

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 11:36

. Nuovi cambiamenti di palinsesto in casa Mediaset. Per garantire un’informazione sempre aggiornata sull’, Mediaset rafforza ancora la propria offerta giornalistica in prime time. Non soloa partire da domenica 22 marzo Videonews garantirà al pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta.​, in onda, e sono confermati gli appuntamenti di Retequattro con la variazione di “Fuori dal coro” che passa al mercoledì e di “in onda il lunedì in attesa del rientro di Nicola Porro con “Quarta Repubblica”.A partire da domenica 22 marzo sette prime serate in diretta che assicurano ai telespettatori un’informazione approfondita e completa grazie a uno sforzo giornalistico e produttivo straordinario.· Domenica 22 marzo, Canale 5 : “Live - non è la d’Urso” con Barbara d’Urso· Lunedì 23 marzo, Retequattro: “Stasera Italia Speciale” con Barbara Palombelli· Martedì 24 marzo, Canale 5: “Live - Non è la d’Urso” con Barbara d’Urso· Mercoledì 25 marzo, Retequattro: “Fuori dal coro” con Mario Giordano· Giovedì 26 marzo, Retequattro: “Dritto e rovescio” con Paolo Del Debbio· Venerdì 27 marzo, Retequattro: “Quarto Grado” con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero· Sabato 28 marzo, Retequattro: “Stasera Italia Weekend” con Veronica Gentili