Live non è la D'Urso, anticipazioni: in studio la donna gatto e Allegra, maestra di piano maggiorata

Live non è la D'Urso

Lunedì 28 Ottobre 2019, 12:10

E' la chirurgia estrema il tema della nuova puntata di Live, il talk serale di Barbara D'Urso che si è spostato dalla domenica sera al lunedì e che seguiremosaranno ospiti questa sera a. Se questi nomi non vi dicono molto, forse è perchè sono due donne famose in tutto il mondo come la Donna Gatto e la maestra di piano arrivata in Italia da Salt Lake City, in Utah che ha una decima di seno, sposata e con otto figli.Saranno loro le protagoniste del talk serale di Barbara D'Urso che si occuperà tra le altre cose di chirurgia estrema.