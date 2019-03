“Live non è la D'Urso”, anticipazioni prima puntata: in esclusiva il fratello della principessa Meghan Markle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende il via questa sera su canale 5il programma che seguiremo in diretta su Leggo.it targato Videonews e condotto da. Tantissimi gli ospiti attesi in questatra cui il, resta ancora l'incognita, ci sarà?.Si parte subito con alcune grandi esclusive. Tra gli ospiti dellaper la prima volta in tv con i loro figli Jasmine e Albano Junior.E ancora,torna in Italia dalla Cina, dove vive con il marito Umberto e i loro gemellini Elizabeth e Dylan, che hanno 9 anni. La showgirl racconterà tutta la sua verità.In esclusiva internazionale arriverà in studio ancheil fratello che la principessanon vuole più vedere. Thomas non è nemmeno stato invitato al matrimonio die alla vigilia del parto della sorella vuole farle un appello affinché possa conoscere ilin arrivo.Oltre tre ore di diretta scandite da interviste a grandi ospiti, dibattiti e sorprese. Personaggi dello spettacolo, dello sport, della politica, si racconteranno e interagiranno con alcune persone in studio con una dinamica molto suggestiva. Nella trasmissione sarà centrale il ruolo del pubblico a casa che, attraverso un meccanismo inedito, potrà esprimere il “Live Sentiment”, ovvero il proprio gradimento sulle storie raccontate. Potrà farlo attraverso i social, il sito e l’App del programma.