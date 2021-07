Lite con Tommaso Zorzi , Francesco Oppini rompe il silenzio: «Ecco perché è finita l'amicizia...». Ieri la notizia dell' "unfollow" dell'influencer milanese nei confronti dei figlio di Alba Parietti. Ora, Francesco Oppini rompe il silenzio sulla presunta frattura con l'ex amico e dice la sua in una story su Instagram.

Come riporta Novella 2000, la lite sarebbe scaturita da vecchi video in cui Francesco Oppini avrebbe riso per degli epiteti offensivi, che avrebbero portato Tommaso Zorzi a non seguirlo più. Ecco le parole di Oppini: «Trovo surreale decontestualizzare e far risultare attuali delle frasi che, per quanto infelici, sono state scritte più di 8 anni fa e tra l’altro in un contesto goliardico. Nel frattempo, e menomale, sia il nostro linguaggio che la società in cui viviamo si sono evolute e queste parole, che ripeto essere sbagliate, non fanno più parte del nostro gergo».

E continua: «Suggerisco a chi si è dedicato a questa ricerca certosina, con il solo scopo di ferirmi e di ledere la mia immagine, di andare a ripescare anche post più recenti (vedi ultimi 5 anni) nei quali prendo apertamente posizione contro ogni forma di discriminazione». A sostenerlo, l'ex gieffino Enock che posta una foto abbracciato a Oppini con su scritto: «Ti voglio bene».

