Lino Banfi ospite domani da Diaco a "Ti sento": «Fenech, Cassini...nelle scene piccanti ho governato il desiderio» VIDEO

Durante l'ultima puntata di “Ti Sento” (domani, martedì, in seconda serata su RaiDue) Pierluigi Diaco ospita Lino Banfi e lo provoca sul periodo in cui era protagonista di film sexy insieme a bellissime attrici. Ecco il divertente scambio di battute.

Pierluigi Diaco: «Dalla Fenech a Nadia Cassini di docce ne hai condivise parecchie diciamo…»

Lino Banfi: «La doccia era un passaggio, io ho girato scene proprio senza la doccia, proprio direttamente, i toccamenti, le cose, abbracci, baci».

PD: «Questo lo sappiamo tutti, ma dico dentro la doccia e fuori dalla doccia… ti è mai partito il desiderio o la professionalità ha sempre prevalso?»

LB: «A questo volevi dire? Hai perso tutto ‘sto tempo a dire così per tuo garbo? Certo, certamente,lapalissianamente!»

PD: «L’hai governato il desiderio?»

LB: «L’ho governato, l’ho governato!»

PD: «Sempre?»

LB: «Sempre, perchè sono intelligente. E uno è intelligente quando, fa l’esame in un attimo, di fronte al diniego assoluto di una cosa che a te piacerebbe fare, si dice ‘ma come sei scemo? ma come ti permetti?’, questa sarebbe stata una pugnalata che mi sarebbe durata tutta la vita. L’intelligenza ti fa fare una gran figura a fare il contrario».

Quella di domani sera è l’ultima puntata, le repliche andranno in onda ogni sabato alle 16.20 su Rai 2 fino al 18 dicembre.

