Lino Banfi e la moglie positivi al Covid: ecco come stanno. «Felici di averlo preso insieme»

Lino Banfi e sua moglie positivi al Covid. L'attore ha fatto sapere che dopo due anni di pandemia alla fine anche lui e Lucia Lagrasta hanno contratto il virus. La coppia, nonostante l'età e qualche acciacco, sta comunque abbastanza bene. Lino ha poi aggiunto di essere felice di averlo preso insieme, in modo da non doversi separare e da affrontare anche questo problema spalla a spalla.

Leggi anche > Pippo Franco ricoverato in ospedale: malore nella notte. «Sta meglio»

La coppia ha scoperto per caso di essere malata, dopo che un dottore che si era recato a casa della coppia per fare un prelievo alla donna malata di Alzheimer. Il medico ha proposto di fare un tampone a Lino, visto che tornava da un viaggio all'estero, e hanno così scoperto di essere positivi. «Come stiamo? Per fortuna bene», ha spiegato Banfi a Tv, Sorrisi e Canzoni «Io ho un po' di tosse, Lucia neanche quella». Lino era stato in Canada per ritirare un premio: «Mi sembrava giusto controllare, anche se sono arrivato a 86 tamponi. Davvero, ho fatto il conto. Ormai ho il naso come un pugile. Siamo risultati tutti e due positivi, dobbiamo aspettare che passi».

La donna è stata contenta di aver scoperto di essere entrambi malati: «Quando ha saputo che avevamo il virus, Lucia è stata quasi contenta - ha raccontato Banfi -. Ha detto 'meno male, lo abbiamo preso insieme, sennò avremmo dovuto stare separati, una da una parte e uno dall’altra». I due che stanno insieme da 70 anni non si sono mai lasciati e anche questa volta hanno intenzione di superare questa difficoltà stando spalla a spalla.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA