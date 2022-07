Lino Banfi guarito dal Covid: «Ho sconfitto il virus, sto benissimo»

Paura passata per Lino Banfi e per sua moglie, Lucia Lagrasta. Il popolare attore, infatti, che qualche giorno fa aveva scoperto di essere positivo, è guarito dal Covid e ora si può concedere un po' di relax.

Per le vacanze, Lino Banfi ha scelto la città di Termoli (Campobasso). Ed è ai microfoni di Telemolise che racconta la propria guarigione. «Ho sconfitto il virus e sto benissimo. Ho sempre avuto sintomi abbastanza lievi, mia moglie invece nessuno. C'è chi ha pensato che stessi molto male, alcuni amici addirittura pensavano che fossi in terapia intensiva. Non so più quali scongiuri fare» - ha spiegato, scherzando, l'attore - «Come carattere, nella vita, sono sempre stato negativo. Per una volta volevo continuare a esserlo, invece il Covid mi ha fregato. Non me lo aspettavo».

La positività di Lino Banfi e di sua moglie Lucia è stata scoperta quasi per caso. La donna, malata di Alzheimer, viene spesso visitata a domicilio da un medico, che aveva suggerito all'attore, di ritorno da un viaggio in Canada dove aveva ritirato un premio, di sottoporsi al tampone. Nei primi giorni c'era stata un po' di apprensione, anche alla luce dell'età avanzata dell'attore (che ha da poco compiuto 86 anni) e della moglie, ma tutto sembra essersi risolto nel migliore dei modi. «Meno male che lo abbiamo preso insieme, sennò dovevamo stare separati», aveva detto la moglie Lucia a Lino Banfi. E 'nonno Libero', ora, lo è anche dall'isolamento. Buone vacanze!

