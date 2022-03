Linea Verde fa 100, Beppe Convertini: «Luoghi incantati, arte e cibi. Andiamo alle radici dell'Italia»

Beppe Convertini, cento di queste puntate. Il conduttore al terzo anno al timone di Linea Verde ha tagliato il traguardo di quota cento. «Tre anni in giro per l'Italia a scoprire le bellezze del nostro Paese, ad assaggiare tutte le eccellenze enogastronomiche, a raccontare grandi uomini e grandi donne della nostra agricoltura apprezzati in tutto il mondo e naturalmente a scoprire usi, tradizioni, costumi, dialetti, bellezze artistiche, architettoniche, culturali italiane».



Terza stagione. Dopo due anni con Ingrid Muccitelli a farle compagnia è arrivato Giuseppe Calabrese...

«Con Peppone mi trovo molto bene, c'è grande amicizia, ci divertiamo molto e ci piace raccontare il territorio».



Niente donne.

«Ci sono come ospiti. E ce ne sono davvero tante».



Gli ascolti vanno benissimo...

«Non tocca a me dirlo. La media oscilla intorno ai 3,5 milioni di spettatori ogni domenica e 21,5-22% di share».



La puntata più bella?

«Quella del Natale 2020 nella mia valle d'Itria a Martina Franca, tra i trulli, con un finale molto emozionante per me nei trulli di casa mia».



Con la pandemia non è stato facile girare...

«Abbiamo girato lo stesso, anche se alberghi e ristoranti erano chiusi. Difficile viaggiare per i pochi mezzi pubblici che circolavano. È stato molto strano raccontare un'Italia vuota, desolante, surreale, assurda. Mi ha colpito però il fatto che allevatori e agricoltori abbiano continuato a lavorare incessantemente per assicurarci i prodotti freschi sulle tavole, è tornato il porta a porta con loro che andavano in giro a consegnare».



È contento di condurre Linea Verde o aspira a qualcos'altro?

«Mi piace molto Linea Verde perché mi fa tornare alle radici, mi fa rivivere i momenti della vendemmia, io da ragazzino avevo il mio orticello fatto con le verdure scartate dai miei nonni. Bei tempi con l'uva che si tagliava a mano filare dopo filare. Rivivo l'autenticità della provincia con cuore e passione che portano avanti l'economia italiana. Valori importanti, gli stessi da anni, radici molto solide e ben radicate, ospitalità, solidarietà, sacrifici e la dote di saper aspettare i frutti della terra. Con negli ultimi anni una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente e del pianeta».



I posti visitati più belli che non conosceva?

«Al sud Morano Calabro, incantevole borgo in provincia di Cosenza che sembra un presepe con un castello. Al nord Possagno con la Gypsotheca Antonio Canova, tempio progettato dall'artista. Al centro Civita di Bagnoregio, una città sospesa, un posto incantevole da fiaba».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 07:43

