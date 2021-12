Lina Sastri, a "Verissmo" il dolore per la morte del fratello: «Mi manca tantissimo»

Lina Satri ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin. L'attrice Lina Sastri ha parlato del dolore per la scomparsa della madre e del fratello, venuto a mancare a causa del Covid.

Lina Sastri (Instagram)

Lina Sastri ospite di “Verissimo”

Lina Sastri ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin. Lina Sastri ha raccontato il dolore per la perdita del fratello Carmine, scomparso a gennaio scorso a causa del Covid: «Prima del coronavirus – ha spiegato - ha avuto diverse malattie, un aneurisma e poi il cancro quindi non ce l’ha fatta ad affrontare anche il virus. Tuttora non ho accettato la sua morte, era un eroe romantico, un pirata che aveva il coraggio di vivere rischiando. Ci siamo sempre voluti bene, quando è stato malato gli sono stato più vicina. Alla fine però è dovuto andare in ospedale e a causa della pandemia non l’ho più visto. Non l’ho potuto confortare nel dolore, fargli il funerale. La mancanza ti arriva più forte, è passato più di un anno ma ancora il ricordo è vivo»

La mamma è scomparsa dopo una lunga lotta con l’Alzheimer: «Non hai più pudore, dignità, non sei padrone del tuo corpo. La malattia dura tanto tempo, piano piano diventi un bambino e non sei più capace di mangiare e camminare. Con me eravamo in tre a prenderci cura di lei alla fine, ti occupa la vita e serve un aiuto. Non so se fosse a conoscenza della sua situazione clinica, ma della situazione di impotenza sì. Negli ultimi tempi non riusciva neanche più a parlare, non ricordava più le parole, comunicava cantando».

Lina Sastri (Instagram)

Lina Sastri in passato si è sposata e oggi, single, crede ancora nell’amore: «Sono rimasta sposata per pochissimo tempo. Ho celebrato le nozze in chiesa, decidendo all’ultimo momento, organizzando tutto da sola e comprando il vestito mentre camminavo. E’ stato un azzardo con un ballerino argentino. Oggi l’amore lo vivo come un desiderio e come una mancanza. Credo ancora nonostante l’età al miracolo dell’amore, penso sia necessario. Non capisco la vita senza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA